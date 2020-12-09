برلماني كردي يكشف لـ”المعلومة” عن استخدام الاسايش غاز الاعصاب ضد المتظاهرين

2020/12/09 | 12:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اتهم عضو برلمان اقليم كردستان سيروان بابان، الاربعاء، قوات الاسايش في اقليم كردستان بانتهاج النظام القمعي البعثي ضد المتظاهرين، مبينا ان القوات استخدمت غازات اعصاب لاسكات المتظاهرين.وقال بابان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قوات الاسايش استخدمت ضد المتظاهرين اسلوبا قمعيا شبيها بنهج النظام البعثي ايام النظام السابق”.واضاف بابان وهو عضو في كتلة الجيل الجديد، ان “الحكومة في الاقليم تتعمد تاخير الرواتب واذلال المواطن دون الاكتراث الى حقوقهم الشخصية ولا يمكن السكوت عنه طويلا”.وأشار إلى ان “القوات الامنية في إقليم كردستان استخدمت اسلحة وغازات للاعصاب وليست مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة”.انتهى/ 25د

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