المالية النيابية تحدد شرطاً لتوفير فرص عمل في موازنة العام المقبل

2020/12/09 | 12:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

ربطت اللجنة المالية في مجلس النواب تنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل في موازنة العام المقبل بتضمين الحزم الإصلاحية.

وقالت النائب عن اللجنة ماجدة التميمي لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأربعاء : إن " هناك طلبات كثيرة من الخريجين في ايجاد فرص عمل يجب النظر فيها في موازنة العام المقبل من خلال تضمين الحزم الإصلاحية المقترحة من البرلمان والحكومة"، مشيرة إلى أن تضمين حزمة الإصلاحات التي تم طرحها من اللجنة المالية أو من الحكومة في الموازنة من شأنها خلق فرص عمل وتنشط حركة الاقتصاد".

ودعت التميمي مجلس الوزراء إلى "تكثيف اجتماعاته لإنهاء التعديلات على الموازنة وإرسالها إلى البرلمان، مبينة أن مجلس النواب يراقب عن كثب مخرجات الاجتماعات بهدف كسب الوقت وإرسال الموازنة للتصويت قبل نهاية العام الحالي".

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