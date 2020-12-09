2020/12/09 | 12:38 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 9 ديسمبر 2020 | 12:28 مساءً

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جنرال الكتريك: إضافة 125 ميغاواط الى شبكة الكهرباء الوطنية بالعراق

أعلنت "جنرال إلكتريك"، الأربعاء، استكمال أعمال الصيانة في محطة كهرباء القدس على توربين من طراز 9E.03، لافتة إلى أنه سيضيف 125 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية لتلبية الطلب على الكهرباء بمزيد من الطاقة الموثوقة.



وقال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، جوزيف أنيس، في بيان "تأكيداً على التزام الشركة المتواصل بدعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز القدرة على توليد الطاقة والارتقاء بالبنية التحتية الكهربائية في البلاد،جاءت الظروف التي واجهتنا مؤخراً لتتيح لنا إدراك الأشياء الأكثر أهمية في حياتنا، بيد أن الطاقة الموثوقة تبقى بمثابة عنصر محوري لدفع عجلة التقدم وإتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية والحفاظ على السلامة والتواصل بالنسبة لكافة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم".



وأضاف: "نثمن عالياً الثقة التي توليها وزارة الكهرباء لفريق عملنا وقدرته على تنفيذ أعمال الصيانة الحيوية في محطة كهرباء القدس، ونؤكد جميعاً على التزامنا بتوفير التقنيات الرائدة على مستوى القطاع والخدمات المتقدمة والقدرات المحلية المتميزة تعزيزاً لقطاع الطاقة في العراق، مهما كانت الظروف والتحديات".



واكد ان "المشروع الحالي في محطة القدس ليعزز من النجاح المتميز الذي حققته "جنرال إلكتريك" في تنفيذ مختلف الأعمال في المحطة سابقاً،بما فيها تركيب وتشغيل التوربين الغازي من طراز 9E.03، وتتمتع هذه التقنية بالقدرة على تشغيل حتى 50 نوعاً مختلفاً من الوقود، لتوفر بذلك مزيداً من المرونة لوزارة الكهرباء في تشغيل المحطة باستخدام أفضل مصدر اقتصادي متوفر للوقود، ومواصلة توليد الطاقة باستخدام أنواع الوقود السائلة في حال عدم توفر الغاز".

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