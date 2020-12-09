بالوثيقة.. الداخلية توجه بمحاسبة أصحاب المركبات غير الحاصلين على إجازة السوق

2020/12/09 | 12:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجهت وزارة الداخلية، الاربعاء، مديريات المرور بتفعيل قرار محاسبة سائقي المركبات غير الحاصلين على اجازة السوق.

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