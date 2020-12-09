الصفار: عجز الموازنة يصل الى 50% وعلى مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية

2020/12/09 | 12:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، وصول العجز في الموازنة المالية لعام 2021 الى 50%.

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