استياء كبير على ابواب “معرض بغداد”… “الحضور الرسمي للافتتاح” يوقف المواطنين والرواد في الشارع بالانتظار!

2020/12/09 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صوراً للمواطنين الراغبين بدخول معرض بغداد اليوم وهم يقفون تحت اشعة الشمس عند البوابات وسط استياء كبير.

وقالت المدونات، ان الحضور الرسمي لوزير الثقافة حسن ناظم لافتتاح معرض الكتاب في معرض بغداد الدولي، ادى الى تعطل دخول الزائرين ووقوفهم خارج الاسوار لحين انتهاء مراسيم الافتتاح الرسمي، على حد وصف تلك الصفحات.

وعلق مدونون في مواقع التواصل على وقوف الزائرين في البوابات بانتظار انتهاء الافتتاح من قبل الوزير: انه كان يفترض على ادارة المعرض ابلاغ الزائرين او التنويه لهذا الاجراء حتى يتسنى لهم اخذ الوقت بنظر الاعتبار.

وافتتح اليوم، معرض بغداد الدولي للكتاب والذي يستمر لمدة 10 أيام بمشاركة دور نشر محلية ودولية .

وهذه قوائم دور النشر المشاركة في المعرض للفترة المذكورة .

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