الإعلام الأمني ينفي هروب موقوفين من أحد سجون كردستان

2020/12/09 | 12:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، هروب موقوفين من أحد السجون في إقليم كردستان.وذكر بيان للخلية وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديوي مع تعليق انها حالة هروب موقوفين مِن أحد السجون في أقليم كردستان”.وأضاف البيان انه “وبالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، ندعو الجميع الى توخي الحذر …

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