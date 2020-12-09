مستشار رئيس الوزراء: ارتفاع سعر صرف الدولار “فقاعات” وقتية تتأثر باشاعات المضاربين

2020/12/09 | 12:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، سببين لارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكداً أنها فقاعات وقتية تتأثر بإشاعات المضاربين لجني الأرباح.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية وتابعه “النور نيوز”: إن “سوق الصرف كما هو معروف، هي من أشد الأسواق تأثراً بالمعلومات، بل أن جميع قرارتها تعتمد على المعلومات المتوافرة ومستوى مصداقيتها، …

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