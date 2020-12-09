الحكيم: الجميع يتحمل مسؤولية مكافحة الفساد في مفاصل الدولة

2020/12/09 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تحالف "عراقيون"، عمار الحكيم،

الأربعاء ، أن الجميع يتحمل مسؤولية

مكافحة الفساد في مفاصل الدولة.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الفساد آفة تهدد حاضر

ومستقبل الشعوب واجيالها

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