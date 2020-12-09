العراق يستعد لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات تتعلق بالنفط مع الصين

2020/12/09 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد العراق لتوقيع صفقة بمليارات

الدولارات مع شركة تشن هوا أويل

الصينية، ستحصل بمقتضاها بغداد على

أموال نقدية تساعدها في ضائقتها

المالية مقابل إمدادات نفطية طويلة

الأجل.

وتقول وكالة بلومبرغ، إن الصف

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