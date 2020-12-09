وضع صورة ميرزا دنايي على الطوابع البريدية

2020/12/09 | 12:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشنت جمهورية ارمينيا بالتعاون مع مبادرة اورورا الانسانية، إصدار طوابع بريدية عالمية عليها صورة الناشط العراقي الايزيدي ميرزا دنايي، الحائز على جائزة اورورا للنهضة الانسانية لسنة 2019.

الخطوة تعد الاولى من نوعها عالميا لتكريم شخصية كوردية ايزيدية عراقية بسبب مواقفه الانسانية.

PUKmedia تحسين كالو

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