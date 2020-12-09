تفجير بئري نفط في كركوك

2020/12/09 | 12:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون بقطاع النفط إن تفجيرا استهدف بئري نفط داخل حقل خباز في كركوك اليوم الأربعاء.

واضافوا ان فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت جراء الانفجار.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين في الحقل النفطي الذي يقع بالقرب من مدينة كركوك.

ولم تسجل فرق الدفاع المدني والإطفاء وقوع قتلى أو جرحى نتيجة التفجيرين، وينتج الحقل حوالي 25 ألف برميل يوميا.

PUKmedia عن رويترز

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