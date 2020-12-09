جنرال إلكتريك تستكمل صيانة محطة كهربائية.. إضافة 125 ميغاواط للشبكة العراقية

2020/12/09 | 12:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت شركة جنرال إلكتريك، الأربعاء، استكمال أعمال الصيانة في محطة كهرباء القدس على توربين من طراز 9E.03، والذي سيضيف 125 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية العراقية.

وقال المدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة جوزيف أنيس، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الأول 2020) إنه "تأكيداً على التزام الشركة المتواصل بدعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز القدرة على توليد الطاقة والارتقاء بالبنية التحتية الكهربائية في البلاد، جاءت الظروف التي واجهتنا مؤخراً لتتيح لنا إدراك الأشياء الأكثر أهمية في حياتنا، بيد أن الطاقة الموثوقة تبقى بمثابة عنصر محوري لدفع عجلة التقدم وإتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية والحفاظ على السلامة والتواصل بالنسبة لكافة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم".

وبحسب البيان ثمن انيس، "الثقة التي توليها وزارة الكهرباء لفريق عمل الشركة، وقدرته على تنفيذ أعمال الصيانة الحيوية في محطة كهرباء القدس، مؤكدا على "التزامنا بتوفير التقنيات الرائدة على مستوى القطاع والخدمات المتقدمة والقدرات المحلية المتميزة تعزيزاً لقطاع الطاقة في العراق، مهما كانت الظروف والتحديات".

وأكد على أن "المشروع الحالي في محطة القدس عزز من النجاح المتميز الذي حققته الشركة في تنفيذ مختلف الأعمال في المحطة سابقاً، بما فيها تركيب وتشغيل التوربين الغازي من طراز 9E.03".

وأشار إلى ان "هذه التقنية تتمتع بالقدرة على تشغيل حتى 50 نوعاً مختلفاً من الوقود، لتوفر بذلك مزيداً من المرونة لوزارة الكهرباء في تشغيل المحطة باستخدام أفضل مصدر اقتصادي متوفر للوقود، ومواصلة توليد الطاقة باستخدام أنواع الوقود السائلة في حال عدم توفر الغاز".

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