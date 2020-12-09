بعد الإقفال بسبب كورونا.. العاصمة الإماراتية تستأنف أنشطتها خلال أسبوعين

2020/12/09 | 12:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أنها بدأت العمل مع الجهات المحلية لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين.

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