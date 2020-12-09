النفط تصنف حادث حقل خباز النفطي عملاً ارهابياً - عاجل

2020/12/09 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عدت وزارة النفط العراقية، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، تعرض حقل خباز النفطي في كركوك، عملاً إرهابياً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك تعرض الى إعتداء ارهابي بعد تفجير بئرين نفطيين بعبوتين ناسفتين".

وأضافت، أن "البئر رقم (33) تعرض الى تفجير بعبوة ناسفة في الساعة (1.30) صباح اليوم أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة (2.00) صباحاً أدى ذلك الى اندلاع النيران فيهما". وتابع البيان أن "فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار".

وأشارت الوزارة، الى "وجود تنسيق مشترك مع القوات الأمنية وعمليات كركوك وشرطة الطاقة لحماية الحقول والآبار للسيطرة على الحرائق"، مبينة أن "انتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل / اليوم".

يتبع .



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