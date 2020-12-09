فقاعات وقتية .. مستشار رئيس الوزراء يحدد سببين لارتفاع سعر صرف الدولار

2020/12/09 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء

مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، سببين

لارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكداً أنها

فقاعات وقتية تتأثر بإشاعات المضاربين

لجني الأرباح.





وقال صالح، إن "سوق الصرف كما هو معروف،

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