المالية النيابية تحدد شرطاً لتوفير فرص عمل في موازنة العام المقبل

2020/12/09 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربطت اللجنة المالية في مجلس النواب،

الاربعاء، تنشيط الاقتصاد وايجاد فرص

عمل في موازنة العام المقبل بتضمين

الحزم الإصلاحية.

وقالت النائب عن اللجنة ماجدة التميمي،

إن "هناك طلبات كثيرة من الخريجين في

اي

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