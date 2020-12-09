لعدم اكتمال النصاب.. مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته ساعة

2020/12/09 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب،

الاربعاء، عن تاجيل انعقاد جلسة المجلس

لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب

تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، "مجلس

النواب أجل انعقاد جلسته سا

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