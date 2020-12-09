اصابة 13 مواطنا بجروح اثر حادث سير

2020/12/09 | 13:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب 13 مواطنا بجروج متباينة يوم الاربعاء، اثر حادث سير قرب قرية "بارويلة" في كرميان.

واوضح ارام احسان مدير مستشفى الشهيد احمد كلاري لـPUKmedia: ان الحادث وقع قرب قرية " بارويلة" ما اسفر عن اصابة 13 مواطنا بجروح متباينة.

واضاف: ان عدد من المصابين تم نقلهم الى مستشفيات السليمانية لتلقي العلاج اللازم.

PUKmedia خاص

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