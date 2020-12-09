إسرائيل تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر ونتانياهو يؤكد أنه سيتلقى التطعيم الأول

2020/12/09 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت إسرائيل شحنتها الأولى من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، وتوقعت الشركة الموزعة أن يتوافر لها ما يكفي لتطعيم نحو ربع السكان بحلول نهاية العام.

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