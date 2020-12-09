القانونية النيابية تستضيف رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات

2020/12/09 | 13:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اسضافت اللجنة القانونية النيابية ، رئيس واعضاء مجلس مفوضية الانتخابات ، لمناقشة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب ، واستعدادات المفوضية لاجراء الانتخابات المبكرة.

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