ضبط أسلحة بعملية ’مباغتة’ للبحث عن السلاح غير المرخص ببغداد

2020/12/09 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن شروعها بعملية بحث وتفتيش لنزع السلاح غير المرخص في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الاول 2020)، انه "بناءً على توجيهات المراجع بشأن نزع السلاح غير المرخص وتعزيز الأمن والاستقرار في بغداد، شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بتنفيذ عملية امنية للبحث والتفتيش عن المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد في بغداد، ضبطت (٥) بنادق نوع كلاشنكوف و(٣) بنادق نوع بمبكشن هوائي وكسرية هوائية عدد (٢) و (١٢)مخزن عتاد كلاشنكوف و (١٤٨)اطلاقة بندقية كلاشنكوف و مسدس صوتي وعتاد مسدس (٩ ملم ) و (٣١) خرطوشة بمبكشن و ناظور بندقية وحربتين وعدة تنظيف سلاح".

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