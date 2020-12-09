القانونية النيابية تستضيف مفوضية الانتخابات لمناقشة قانون تمويل الانتخابات

2020/12/09 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر برلماني، الأربعاء 9 كانون الأول 2020)، بأن اللجنة القانوية استضافت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وق المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب استضافت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة قانون تمويل نفقات الانتخابات".

وفي وقت سابق من اليوم، أجل مجلس النواب انعقاد جلسته لمدة ساعة بسبب عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

وكان من المقرر، أن يعقد مجلس النواب جلسة الاعتيادية، يناقش فيها عدد من القوانين ومن مشاريع القوانين، أبرزها قانون تمويل نفقات الانتخابات.

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