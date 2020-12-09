انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص غربي بغداد

2020/12/09 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، انطلاق عملية بحث وتفتيش لنزع السلاح غير المرخص في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على توجيهات المراجع بشأن نزع السلاح غير المرخص وتعزيز الأمن والاستقرار في بغداد، شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بتنفيذ عملية امنية للبحث والتفتيش عن المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد".

وأضافت، أنه "تم ضبط (5) بنادق نوع كلاشنكوف و(3) بنادق نوع بمبكشن هوائي وكسرية هوائية عدد (2)و (12) مخزن عتاد كلاشنكوف و(148) اطلاقة بندقية كلاشنكوف ومسدس صوتي وعتاد مسدس (9 ملم ) و (31) خرطوشة بمبكشن و ناظور بندقية وحربتين وعدة تنظيف سلاح".

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