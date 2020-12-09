صالح يتسلم أوراق اعتماد سفراء 3 دول لدى العراق

2020/12/09 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تسلّم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء (09 كانون الأول 2020)، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى العراق، لكل من دول الدنمارك ستيج باولو بيراس، وتونس رضا زقيدان، وبيلاروسيا فيكتور ريباك.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية وتلقته (بغداد اليوم)، فإن "رئيس الجمهورية، أكد خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن العراق ينطلق من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة التكاتف الدولي في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق في المجالات كافة، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان".

وأشار صالح إلى أن "التعاون الإقليمي المشترك يعتبر أولوية، مع التأكيد على رفض الاعتداءات ومس السيادة، وأهمية الحوار والانطلاق نحو فرص التنمية والازدهار من أجل تعزيز التعايش السلمي والتلاقي في المنطقة والعالم، وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار".

ووفقاً للبيان، "عبّر الرئيس عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".

من جانبهم، قدم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة بما يعزز الأواصر المشتركة، بحسب ما جاء في البيان.

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