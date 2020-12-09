2020/12/09 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت "جنرال إلكتريك" اليوم عن استكمال أعمال الصيانة في محطة كهرباء القدس على توربين من طراز 9E.03.والذي سوف يضيف 125 ميجاواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية لتلبية الطلب على الكهرباء بمزيد من الطاقة الموثوقة.وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، انه "تأكيداً على التزام الشركة المتواصل بدعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز القدرة على توليد الطاقة والارتقاء بالبنية التحتية الكهربائية في البلاد،جاءت الظروف التي واجهتنا مؤخراً لتتيح لنا إدراك الأشياء الأكثر أهمية في حياتنا، بيد أن الطاقة الموثوقة تبقى بمثابة عنصر محوري لدفع عجلة التقدم وإتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية والحفاظ على السلامة والتواصل بالنسبة لكافة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم".وثمن انيس "الثقة التي توليها وزارة الكهرباء لفريق عملنا وقدرته على تنفيذ أعمال الصيانة الحيوية في محطة كهرباء القدس"، مؤكدا على الالتزام بتوفير التقنيات الرائدة على مستوى القطاع والخدمات المتقدمة والقدرات المحلية المتميزة تعزيزاً لقطاع الطاقة في العراق، مهما كانت الظروف والتحديات".واكد ان "المشروع الحالي في محطة القدس جاء ليعزز من النجاح المتميز الذي حققته (جنرال إلكتريك) في تنفيذ مختلف الأعمال في المحطة سابقاً،بما فيها تركيب وتشغيل التوربين الغازي من طراز 9E.03،وتتمتع هذه التقنية بالقدرة على تشغيل حتى 50 نوعاً مختلفاً من الوقود، لتوفر بذلك مزيداً من المرونة لوزارة الكهرباء في تشغيل المحطة باستخدام أفضل مصدر اقتصادي متوفر للوقود، ومواصلة توليد الطاقة باستخدام أنواع الوقود السائلة في حال عدم توفر الغاز"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال الكتريك: اضافة 125 ميكاواط الى الشبكة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال الكتريك: اضافة 125 ميكاواط الى الشبكة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).