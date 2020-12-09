المركز العراقي الاقتصادي السياسي يعلن عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ

2020/12/09 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ اليوم الاربعاء .وسجل سعر بيع الدولار في البورصة 127,000 دينار مقابل 100 دولار ،وسعر شراء الدولار 126,000 دينار مقابل 100 دولار .اما اليورو : 100 يورو 121,13 دولار،والأسترليني : 100 باوند 133,99 دولار.و سجلت الليرة التركية : 100 دولار 782,57 ليرة تركية.اما سعر أونصــــــة الذهب عالمياً فبلغ $ 1862,04،وسعر برميل نفط الخام برنـت 48,66 دولارا وسعر برميل نفط الخام الامريكـي 45,40 دولارا./انتهى8

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