حريق داخل حقل خباز النفطي جراء تفجيرين في كركوك

2020/12/09 | 13:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية، الأربعاء، باندلاع حريق داخل حقل خباز النفطي جراء انفجار عبوتين ناسفتين على بئرين في الحقل....

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