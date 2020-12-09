اللجنة المالية تتحدث عن شرط وحيد لتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد

2020/12/09 | 13:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجدة التميمي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ربطت اللجنة المالية في مجلس النواب، تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل في موازنة العام المقبل بتضمين الحزم الإصلاحية.

وقالت النائب عن اللجنة ماجدة التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "هناك طلبات كثيرة من الخريجين في إيجاد فرص عمل يجب النظر فيها في موازنة العام المقبل من خلال تضمين الحزم الإصلاحية المقترحة من البرلمان والحكومة"، مشيرة إلى أن "تضمين حزمة الإصلاحات التي تم طرحها من اللجنة المالية أو من الحكومة في الموازنة من شأنها خلق فرص عمل وتنشط حركة الاقتصاد".

ودعت التميمي مجلس الوزراء إلى "تكثيف اجتماعاته لإنهاء التعديلات على الموازنة وإرسالها إلى البرلمان، مبينة أن "مجلس النواب يراقب عن كثب مخرجات الاجتماعات بهدف كسب الوقت وإرسال الموازنة للتصويت قبل نهاية العام الحالي".

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