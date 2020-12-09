محافظ البصرة يطالب بمستحقات المحافظة من «المنافذ» و»البترودولار»

2020/12/09 | 13:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

طالب محافظ البصرة أسعد العيداني بصرف مستحقات المحافظة من البترودولار، وفيما تحدث عن التحقيق في حوادث اغتيال الناشطين، أكد أن أغلب المشاريع المتلكئة في المحافظة تابعة إلى الوزارات.

وذكر العيداني خلال استضافته في تصريح للقناة الرسمية أن “اغلب الوزارات تتصرف برؤية مركزية بينما العراق بلد اتحادي لا مركزي”، موضحاً أن “أغلب المشاريع المتلكئة والمتوقفة تابعة للوزارات، فلدينا 5 مشاريع متلكئة في البصرة تخص الحكومة المحلية”، مضيفاً أن “أكبر مشروعين متلكئين يخصان وزارة البلديات، وهما مشروع مجاري الزبير المتلكئ منذ عام 2011، والآخر مشروع ماء البصرة الكبير المحال منذ عام 2011، حيث أن المرحلة الاولى والثانية متلكئة، بينما اقتربت المرحلة الثالثة والرابعة من الانتهاء”.

وأضاف العيداني، أنه “يفترض أن تذهب الموازنات إلى الحكومات المحلية وليس إلى الوزارات”، لافتاً إلى أن “البصرة ترفد 90% من موازنة البلاد وتعامل بإجحاف، فهل يعقل ان تحرم البصرة من البترودولار وواردات المنافذ وهما اُقرا بقانون، إضافة إلى تنمية الاقاليم”.

وأشار العيداني، إلى أن “عدد سكان البصرة اكثر من 4 ملايين نسمة”، مطالباً “الحكومة المركزية بصرف مبالغ البترودولار، حيث أن أغلب المشاريع التي ستتوقف في عام 2021 هي تمول من البترودولار”.

ولفت إلى أن “أخر مرة استلمت فيها البصرة أموال البترودلار هو عام 2019، ولم تستلم ديناراً واحداً من واردات المنافذ في عام 2020، ملوحاً بأن “أهل البصرة لن يسكتوا على عدم إعطاء المحافظة 50% من واردات المنافذ”.

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