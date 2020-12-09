النفط تصدر بيانا بشأن تعرض بئر نفطي لاعتداء 'إرهابي'

2020/12/09 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة النفط، الاربعاء، تعرض البئر رقم (33) في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك لاعتداء "إرهابي"، بتفجير عبوة ناسفة أعقبه تفجير ثان مما أدى لاندلاع النيران فيه.

وذكر وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 كانون الاول 2020)، إن "البئر رقم (33) تعرض الى تفجير بعبوة ناسفة أعقبه تفجير ثان للبئر (44) أدى ذلك الى اندلاع النيران فيهما" .

وأوضح حطاب، أن "فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية باشرت بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار،بالتنسيق المشترك مع القوات الأمنية ومع عمليات كركوك وشرطة الطاقة لحماية الحقول والآبار".

ويذكر أن إنتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل.

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