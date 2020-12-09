كركوك.. حريق في بئر نفطي اثر استهدافه بعبوتين ناسفتين

2020/12/09 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وسائل اعلام حكومية، الاربعاء، اندلاع حريق في بئر نفطي داخل حقل خباز في محافظة كركوك اثر استهدافه بعبوتين ناسفتين.

وقالت الوكالة الرسمية اليوم، (9 كانون الاول 2020)، ان "فرق الدفاع المدني تواصل إخماد الحريق الذي اندلع في بئر نفطي داخل حقل خباز في كركوك".

وأضافت، ان "الحريق الذي اندلع في البئر كان بسبب تفجير عبوتين ناسفتين"، مشيرة الى ان "البئر كان متوقفا عن العمل ولم يؤثر على الصادرات النفطية علاوة على عدم وجود اي خسائر بشرية".

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