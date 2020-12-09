الحشد يكشف نتائج عملية “الحدود الفاصلة” ويؤكد: ستؤمن عودة 3 الاف اسرة نازحة

2020/12/09 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف الحشد الشعبي، الاربعاء، عن النتائج الاولية لعملية الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، مؤكدا أن العملية ستؤمن عودة 3 الاف اسرة نازحة.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات من 4 الوية للحشد الشعبي بالاضافة الى جهد هندسي كبير مستمر في تنفيذ الاهداف المرسومة له في تعقب خلايا داعش ضمن الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين في قاطع حوض الميتة لانهاء اي نشاط لتنظيم داعش”.واضاف الحسيني،ان” 5 مضافات تم تدميرها حتى الان مع بدء نصب جسر حيوي ضمن قاطع معبر الميتة لربط الضفة الشرقية والغربية ونصب نقاط مرابطة متقدمة من اجل تعزيز الخطوط الدفاعية وقطع كل ممرات تسلل داعش”.وأوضح أن “العملية ستؤمن عودة من 2-3 الاف اسرة نازحة الى مناطقها المحررة بجهود الحشد الشعبي الذي يعتبر اعادة الاسر ملف حيوي بالغ الاهمية لمسك الارض ومنع تحول قراهم الى مضافات لتنظيم داعش الارهابي”.وكانت قطعات الحشد الشعبي والجيش بدات بعملية واسعة صباح اليوم في الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين ضمن حوض الميتة والمناطق القريبة منه لتعقب خلايا داعش الارهابي.



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