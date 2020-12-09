بارزاني : سنبذل كلَّ الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد

2020/12/09 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل - واع

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن حكومته ستبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد.

وذكر بارزاني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن" حكومة الإقليم تدعم التظاهرات الحضارية وتتفهم احتجاج المواطنين "، مبيناً أن بعض الأشخاص حرَّفوا مسار التظاهرات".

واضاف رئيس حكومة اقليم كردستان أن" البعض استغل التظاهرات للسرقة والعنف و هناك مندسون بين المتظاهرين أُرسِلوا لحرق المؤسسات".

وأوضح بارزاني أن" مشكلة الاقليم أكبر من مسألة الرواتب "، مؤكداً أن "حكومته ستبذل كل الجهود من اجل التوصل الى اتفاق مع بغداد وحل كل المشاكل العالقة ".

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