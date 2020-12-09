2020/12/09 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، الشروع بعملية بحث وتفتيش لنزع "السلاح غير المرخص" في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "بناءً على توجيهات المراجع بشأن نزع السلاح غير المرخص وتعزيز الأمن والاستقرار في بغداد ، شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بتنفيذ عملية امنية للبحث والتفتيش عن المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد في بغداد".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط (٥) بنادق نوع كلاشنكوف و(٣) بنادق نوع بمبكشن هوائي وكسرية هوائية عدد (٢)و(١٢)مخزن عتاد كلاشنكوف و(١٤٨)اطلاقة بندقية كلاشنكوف و مسدس صوتي وعتاد مسدس (٩ ملم ) و (٣١) خرطوشة بمبكشن و ناظور بندقية وحربتين وعدة تنظيف سلاح".

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