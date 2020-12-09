2020/12/09 | 13:40 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأربعاء 9 ديسمبر 2020 | 01:37 مساءً | عدد القراءات : 4

اجتماع لنواب البصرة لتضمين استحقاق المحافظة في موازنة العام المقبل

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، الأربعاء، وجود اجتماع مرتقب من أجل مخاطبة الحكومة لتضمين استحقاق المحافظة في موازنة العام المقبل.

وقال العيداني، بحسب الإعلام الحكومي، إن "هناك اجتماعاً مرتقباً لنواب المحافظة من أجل مخاطبة الحكومة لتضمين الاستحقاقات المالية في موازنة العام المقبل".

وأشار إلى أن "الحكومة ستضع في حساباتها استحقاقات البصرة من البترو دولار، والمنافذ الحدودية أسوة بباقي المحافظات

واضاف ان " تجاهل استحقاق المحافظة سيؤثر في الأوضاع العامة في البلد".

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، امس الثلاثاء، عن وضع خطة لتمرير موازنة العام المقبل، فيما لفت الى ان "الكاظمي وجه خلال جلسة اليوم بعقد جلسة استثنائية بشأن تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 .

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