تعرض حقل خباز النفطي الى اعتداء إرهابي في كركوك

2020/12/09 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، تعرض حقل خباز النفطي في محافظة كركوك الى اعتداء إرهابي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان أطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البئر رقم (33) تعرض الى تفجير بعبوة ناسفة أعقبه تفجير ثان للبئر (44) أدى ذلك الى اندلاع النيران فيهما".

وأضاف حطاب: "فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية باشرت بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار، بالتنسيق المشترك مع القوات الأمنية ومع عمليات كركوك وشرطة الطاقة لحماية الحقول والآبار".

ويذكر أن إنتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل.

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