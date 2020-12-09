2020/12/09 | 13:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

استذكر نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران يوم النصر الكبير وقدم خالص تهانيه وتبريكاته لمناسبة إعلان النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي والذي يصادف ذكراه يوم 10 / 12 / 2020.

وفي حديثه حول حلول ذكرى النصر ، فقد بارك توران جميع ابناء الشعب العراقي والقوات المسلحة من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والحشد التركماني وكافة القوات التي ساهمت في دحر عناصر التنظيم الإرهابي وتحرير المدن من دنس الارهاب والعدوان.

وثمن نائب رئيس الجبهة الجهود المبذولة للقضاء على الخلايا النائمة من فلول عصابات داعش الإرهابية في مختلف مناطق البلاد وتفعيل جهود اعمار المدن وتأهيل المناطق المحررة وبدء إرجاع ابنائها النازحين إليها وداعيًا إلى تعويض عادل ومنصف لعوائل الشهداء والجرحى والمتضررين من العمليات الارهابية والعسكرية .

وثمن توران جهود الحشد التركماني الذي ساهم بصورة فعلية وفعالة ضمن عمليات القضاء على الارهاب واستكمال مراحل اعلان النصر النهائي كما بارك توران جهود الجنود المجهولين من المدنيين والإعلاميين والعشائر والناشطين وقادة المجتمع الذين قدموا الإسناد المعنوي والإنساني والإعلامي للقوات المسلحة والذين ساهموا بقوة في الحفاظ على وحدة العراق في رسالة واضحة للعالم بان الشعب العراقي قادر على تجاوز الصعاب والنصر على الإرهاب.

كما شدد توران على وجوب تكاتف ابناء العراق عامة والتركمان خاصة والاتحاد للوقوف بقوة امام جميع المخططات التي لا تنوي الخير لابناء شعبنا التركماني النبيل وعلى طريق انتزاع كافة حقوقنا المشروعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توران يبارك ذكرى النصر الكبير على داعش ويثمن دور التركمان في التصدي له والقضاء عليه) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توران يبارك ذكرى النصر الكبير على داعش ويثمن دور التركمان في التصدي له والقضاء عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).