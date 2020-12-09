ضياع الأدب الشعبى - اشرف عتريس

2020/12/09 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس بين الحجاوى واحمد رشدى صالح ..وكما نجهل ماقدمه الأكاديمى أحمد رشدى صالح للأدب الشعبى نتجاهل تاريخ وإنجاز زكريا الحجاوى عن عمد وغباء شديدين ..وتتوه الريادة بينهما رغم أن الثانى أسبق فى تاريخ الميلاد وعمل بالصحافة وجمع الفنون الشعبية وقدمها اعلاميا وفى الاذاعة وعلى المسرح والسينما وكتب دراسات حول الفلكلور ونشرها فى جريدة ( الرسالة الجديدة )..كيف لنا أن ننسى أيوب المصرى ، سعد اليتيم ، ......





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