عراق ثورة الإسئناف الناطق أ؟/14 - عبدالامير الركابي

2020/12/09 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عراق ثورة الإسئناف الناطق أ؟/14 تعرض العراق الحديث لعملية قطع، ومحاولة تشوية وإيقاف تشكله التاريخي، اتسمت بتوفر اقصى مايمكن من الأسباب الضرورية لانجاز تلك المهمة، وهو ماقد اضطلع به الغرب، بالاخص مع العقد الثاني من القرن العشرين، أي قبل قرن بالتمام والكمال، بالحضور المباشر الاستعماري الاحتلالي العسكر ي ابتداء، وبالنموذج الكياني، وعلى مستوى ماعرف ب "الدولة"، مع ماهو لازم من فبركة سردية لعراق ح ......





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