إني أتهم... - غسان صابور

2020/12/09 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور إنــي أتـــهـــم...



"كل شعب ينتخب الفاسدين والمندسين والمزورين والمحتالين والسارقين والخونة...ليس ضحية...



بـل شـــريــك...جورج أورويل" (ترجمة عربية بتصرف)(Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n’est pas victime, il est complice… George Orwel)وأنا أضيف : هذه أخر رسالة إلى الحياديين والخائفين والمترددين والصامتين.



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