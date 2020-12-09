بارزاني: حرق المدارس ليس تظاهرة

2020/12/09 | 13:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاربعاء، ان جميع الجهود ستبذل للتوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الاطراف السياسية عليها ادراك المخاطر التي تحيق باقليم كوردستان، مؤكدا ان حكومة اقليم كوردستان ستبذل جميع الجهود التي من شأنها التوصل الى اتفاق مع بغداد.

واضاف: ان حكومة اقليم كوردستان ترحب بالتظاهرات السلمية التي تطالب بالحقوق المشروعة ولن تسمح لاي شخص بتغيير وجهة التظاهرات للتخريب والقتل والعنف والفرهدة، مشيرا الى ان حرق المدارس ليس تظاهرة.

وبين، ان الحكومة العراقية ارسلت رواتب 6 اشهر خلال العام الجاري، وما عدا الرواتب لدينا حقوق دستورية ومشاكل اخرى، مؤكدا ان حكومة اقليم كوردستان لم تترك اية ذريعة للاتفاق مع الحكومة العراقية.

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