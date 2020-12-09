أسعار النفط ترتفع 1% مع ترقب بيانات المخزونات

2020/12/09 | 13:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.وكانت أسعار الخام تراجعت في التعاملات المبكرة بعد

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