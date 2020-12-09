الذهب يتراجع عالمياً من أعلى مستوى في أسبوعين

2020/12/09 | 13:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتفقد أكثر من 10 دولارات، مع مكاسب الأصول الخطرة.وتأثر المعدن

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