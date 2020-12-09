بالوثيقة.. الأولمبية تنسق حضور ممثلي الاعلام والفضائيات

2020/12/09 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

خاطبت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية المؤسسات الاعلامية كافة، والقنوات الفضائية بشكل خاص، وذلك لتنسيق مواعيد حضور ممثليها لمقر اللجنة الأولمبية إبتغاء التغطيات الإعلامية.

جاء ذلك بكتاب رسمي أصدرته اللجنة الأولمبية طالب المؤسسات الإعلامية بأشعار المكتب الإعلامي للجنة، بوقت مسبق، حول أية تغطية تسعى إليها أية فضائية او مؤسسة إعلامية.

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