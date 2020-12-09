نادي أمانة بغداد ينسحب من رابطة الدوري الممتاز ويؤكد: التجمع ولد ميتاً

2020/12/09 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت الهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد الرياضي، الاربعاء ( 9 كانون الاول 2020) الانسحاب من رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم والتي تشكلت مؤخرا.

وقال رئيس النادي فلاح المسعودي، ان "قرار الانسحاب يعد قطعياً ونهائياً بعد ان لمسنا عدم الجدية في تطبيق الأهداف التي شكلت من أجلها الرابطة، وأصبح وجودها شكلي دون فائدة تذكر".

واضاف، ان "الرابطة ولدت ميتة بسبب عدم التفاعل بين أعضائها، لذلك انتفت الحاجة لوجودنا فيها" .

يذكر أن اندية الدوري الممتاز الـ (20) كانت قد شكلت رابطة قبل انطلاق الموسم الحالي 2020- 2021.

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