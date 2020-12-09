الداخلية تنشر تفاصيل زيارة الغانمي إلى كركوك

2020/12/09 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

نشرت وزارة الداخلية، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، تفاصيل زيارة وزيرها عثمان الغانمي إلى محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي زار محافظة كركوك يرافقه الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات وقائد الشرطة الاتحادية".

وأضافت، أنه "فور وصل الغانمي والوفد المرافق له، زار مبنى محافظة كركوك والتقى عددا من المتظاهرين هناك واستمع الى طلباتهم واحتياجاتهم".

وأوضح البيان، أن "الغانمي التقى بعدد من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة كركوك في مديرية شؤون العشائر، واثنى على الدور الكبير الذي تقوم به عشائر كركوك بالحفاظ على الوحدة الوطنية".

وأكد الغانمي بحسب البيان، ان "كركوك تحتوي على نسيج مجتمعي ولحمة وطنية وهي صمام الامن للعراق، من خلال الفعاليات المجتمعية وبناء الأمن المجتمعي".

وأشار بيان الوزارة إلى أن "الغانمي زار قيادة عمليات كركوك، والتقى قياداتها وعددا من الضباط والمنتسبين، واستمع الى شرح موجز عن الأوضاع الأمنية وانتشار القطعات الأمنية".

وحث الغانمي على "ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الامن والاستقرار من خلال العمليات الاستباقية، مشيداً في الوقت ذاته بالتنسيق العالي بين القوات الأمنية المتواجدة في محافظة كركوك"، مشيرا الى ان "هذا التنسيق قادر على مكافحة الإرهاب وانفاذ القانون والقضاء على الجريمة بمختلف صورها".

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