نائبة عن نينوى تطالب بتخصيص موارد مالية في موازنة 2021 لاعمار المحافظة

2020/12/09 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالبت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري ، بتخصيص موارد مالية ضمن الموازنة العامة 2021 لتغيير الواقع الكارثي في المحافظة وبما يتناسب مع حجم الدمار والتضحيات التي قدمتها للخلاص من داعش الارهابي .واشارت الجبوري ، في مؤتمر صحفي، الى ان " محافظة نينوى التي تعرضت لخراب كبير طال كافة بناها التحتية ومرافقها الخدمية ومؤسساتها وعمرانها تعاني وبعد اربع سنوات من تحريرها لغبن واضح في التخصيصات المالية مع انها ثاني اكبر مدن العراق من حيث الكثافة السكانية ".واضافت ان " اهم الملفات التي ينبغي الاهتمام بها هو اعادة اعمار المناطق المدمرة وتفعيل ملف التعويضات بشكل اسرع واكبر ، مع اعادة البنى التحتية واعمار الجسور ومطار الموصل ومعامل النسيج والادوية والصناعات التي تشتهر بها المحافظة "، مبينة ان " تحويل المحاضرين المجانيين كافة الى عقود واحتساب خدمتهم في السنوات السابقة مع اعطاء المحافظة حصتها من الموازنة الاستثمارية وفق كثافتها السكانية ودعم جهود الحكومة الملحية في تطوير الخدمات وتوفير التسهيلات من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ، سيحقق فارقا كبيرا للنهوض بواقع المحافظة ".ودعت الى ضرورة تحويل كل الاجور اليومية الى عقود ومن جميع الوزارات استنادا الى قرار رقم 315 لمجلس الورزاء في 2019 ./انتهى5

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