بارزاني : أطراف غيّرت مسار الاحتجاجات إلى العنف والتخريب

2020/12/09 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قال رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني ،، ان حكومته تبذل المساعي لتسوية الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.وذكر بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء "نحن في حكومة الاقليم بذلنا كل المحاولات لايجاد معالجات مناسبة لجميع الازمات التي تواجه كردستان".واضاف " سنبذل كل الجهود للتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وفق أُسس ومبادئ الدستور الدائم للعراق".وبين ان هناك " أطرافا تستغل الاحتجاجات وتغير مسارها إلى العنف والتخريب"./انتهى8

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