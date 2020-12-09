النفط تصدر توضيحًا بعد هجوم استهدف بئرين في كركوك

2020/12/09 | 13:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، عن تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك إلى إعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين نفطيين بعبوتين ناسفتين.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "البئر رقم (33) تعرض إلى تفجير بعبوة ناسفة في الساعة (1.30) صباح اليوم أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة (2.00) صباحًا أدى ذلك إلى اندلاع النيران فيهما".

وأضاف حطاب أن "فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار"، مشيرًا إلى "التنسيق المشترك مع القوات الأمنية ومع عمليات كركوك وشرطة الطاقة لحماية الحقول والآبار".

ونوهت الوزارة الى أن "إنتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل خلال اليوم".

وكانت مصادر أمنية، أفادت لـ"رويترز"، بأن قنبلتين استهدفتا بئرين للنفط في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك، وتسببتا في حريق.

وأشارت المصادر، إلى أنه "لم يتضح من المسؤول عن التفجيرين" اللذين وقعا في حقل خباز الذي يقع على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب كركوك".

ولفت مسؤولون نفطيون إلى أن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يوميًا، وفقًا للوكالة.

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